Rogelio Funes Mori asegura que buscará jugar la Copa Mundial 2026 con Selección Mexicana

MONTERREY, México-. Rogelio Funes Mori, el futbolista nacido en Argentina que se hizo mexicano al naturalizarse, aseguró que buscará jugar el Mundial 2026 con la playera del 'Tri', en la que sería su segunda Copa del Mundo.

El máximo goleador de la historia de Rayados de Monterrey, quien fue convocado por Gerardo 'Tata' Martino para representar a la Selección Mexicana en el pasado Mundial Qatar 2022, indicó que la oportunidad de jugar para el ‘Tri’ se la ha ganado.

"Me encantaría estar en un segundo Mundial, obviamente voy a estar en una edad donde ya voy a ser más grande de edad, pero bueno, estoy tranquilo. Estoy contento y siempre estaré a disposición de la selección"

¡MUY DIRECTO!����



"Soy un jugador elegible, creo que la oportunidad de ir a la selección me la he ganado"



- Rogelio Funes Mori. pic.twitter.com/y1kAGobQFn — Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) February 15, 2023

"La oportunidad de la selección me la he ganado con mi llegada a Monterrey. Si me va bien en mi club, puedo ser elegible para estar en la Selección Mexicana. Quiero seguir, todo dependerá de lo que haga en mi club y nada más”, declaró Funes Mori en conferencia de prensa.

Rogelio Funes Mori, prácticamente sin actividad en el Mundial Qatar 2022

Aunque en Qatar 2022 tuvo Funes Mori su primera aventura mundialista, el 'Mellizo' prácticamente no tuvo actividad en la cancha, ya que solo jugó cuatro minutos en todo el torneo, en la victoria de México sobre Arabia Saudita.

¿Cómo le ha ido a Rogelio Funes Mori en el Clausura 2023 de Liga MX?

Después de seis encuentros que ha disputado Funes Mori con Rayados de Monterrey en el presente Clausura 2023 de Liga MX, el seleccionado mexicano ha brillado con cinco goles y una asistencia, mientras que su equipo lidera la tabla general.