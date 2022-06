Revelan la verdad del por qué la Selección Mexicana fue goleada por Suecia en Mundial Rusia 2018

CIUDAD DE MÉXICO-. Un "balde de agua fría" recibieron los aficionados de la Selección Mexicana en el Mundial Rusia 2018, cuando el 'Tri' fue goleado por Suecia tras vencer a Alemania y Corea del Sur.

En el último juego de fase de grupos y que parecía sería el más sencillo para México, el combinado dirigido en aquel entonces por Juan Carlos Osorio fue dominado durante todo el partido y goleado 3-0 por Suecia.

Esa goleada ante el país escandinavo puso en riesgo la clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final, y fue gracias a un triunfo de Corea del Sur sobre Alemania que el 'Tri' se metió a la siguiente ronda.

¿Qué pasó en ese juego? ¿Por qué la Selección Mexicana fue exhibida por Suecia?

En su cuenta de Twitter, el periodista Martín del Palacio reveló que varios seleccionados mexicanos le confesaron qué fue lo que pasó en ese partido, por lo que procedió a contarlo a sus seguidores.

¡Ahí vamos! ¿Por qué México perdió con Suecia? De acuerdo a lo que me contaron, Osorio en efecto hizo cambios cuando seguramente no debió haber hecho, pero no son los que la gente cree. No fue por no hacer rotaciones, tampoco por no jugar con rombo y menos porque le impusieran XI — Martín del Palacio Langer (@martindelp) June 23, 2022

"De acuerdo a lo que me contaron, Osorio en efecto hizo cambios cuando seguramente no debió haber hecho, pero no son los que la gente cree. No fue por no hacer rotaciones, tampoco por no jugar con rombo y menos porque le impusieran once"

"En realidad lo que pasó fue que Osorio se obsesionó con el gol que México le hizo a Alemania y se empecinó en que no le hicieran uno así a él, con el contragolpe sueco. ¿La solución? Se "inspiró" en Guardiola y decidió cerrar los pasillos interiores con los laterales”

Juan Carlos Osorio intentó utilizar a Jesús Gallardo y Edson Álvarez para funciones que no dominan

Martín del Palacio narró que Osorio buscó utilizar a Jesús Gallardo y a Edson Álvarez para funciones que no dominan, motivo por el que chocaban en la media cancha con los contenciones, que en ese partido eran Héctor Herrera y Andrés Guardado, y por el que no podían regresar a sus posiciones.

"Al mismo tiempo, Vela, adelante, se quedaba sin referencias e intentaba regresar, pero tampoco podía conectar porque había una saturación de piernas y de plano no había líneas de pase. Y nadie buscaba a los extremos, lo que había funcionado muy bien ante Alemania y Corea", explicó el periodista mexicano.