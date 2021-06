Revela Andrés Guardado que se quedará con las ganas de ir a Juegos Olímpicos

DENVER, EU-. Uno de los sueños de Andrés Guardado, quien toda su carrera ha sido seleccionado mexicano, era representar a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio.

En conferencia de prensa, el futbolista mexicano de Real Betis señaló que algo que quedará pendiente para su carrera es disputar los Juegos Olímpicos, luego de que Jaime Lozano no lo puso en la lista de posibles refuerzos.

“Lo dije y lo había dicho desde hace mucho tiempo, que siempre me había quedado una espinita de jugar unos Olímpicos. Lozano no ha visto oportuno meterme en la lista de los posibles refuerzos y hay que respetar eso. Si en ese momento no se me consideró, no pasa nada”

“Ya no me va a dar tiempo en cuatro años obviamente, pero bueno, será algo que cuando pasen los años seguramente se quedará. Ya han pasado varios Juegos Olímpicos que desgraciadamente no me ha tocado estar. A todo mundo nos queda algo pendiente y para mí son los Juegos Olímpicos”, lamentó el mediocampista tapatío.

Los torneos que ha disputado Guardado con el ‘Tri’

El ‘Principito’ ha defendido la playera de México desde sus 18 años y ha disputado cuatro mundiales y Copa Oro, además de dos Copa América y Confederaciones, por lo que su deseo era hacerlo ahora en Juegos Olímpicos.

¿Cómo le fue a Guardado en la reciente temporada?

En su décimo cuarta temporada en el futbol del ‘Viejo Continente’, Andrés Guardado disputó 27 juegos con la playera de Real Betis, mil 477 minutos y anotó un gol.