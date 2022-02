Rayados de Monterrey vs Al-Ahly en Mundial de Clubes: Dónde, cuándo y a qué hora ver

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos-. La participación de Rayados de Monterrey como representante de la Concacaf en el Mundial de Clubes 2021 está a punto de empezar, con la oportunidad de clasificar a semifinal.

Al-Ahly, equipo de Egipto y representante de Confederacion Africana de Futbol, será el rival del club mexicano en el partido correspondiente a segunda ronda, el cual se celebrará en el Estadio Al-Nahyan de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

Será este sábado cuando los mexicanos y los egipcios se enfrenten por el pase a la semifinal, en un duelo que se disputará a las 10:30 am (centro de México), 9:30 am (Sonora) y 8:30 am (Pacífico).

El juego entre Monterrey y Al-Ahly se podrá ver únicamente por TNT Sports, canal que está en diferentes servicios, como Dish, Sky, Star TV, Izzi, Megacable y Totalplay.

¿Quién será el rival del que gane este partido?

Palmeiras será el rival en semifinal del que gane el encuentro entre Rayados de Monterrey y Al-Ahly, mientras que la otra semifinal la jugará Chelsea contra el triunfador de Al Hilal vs Al-Jazira.

Rayados de Monterrey vs Al-Ahly: ¿Quién es el favorito?

Los pronósticos de las casas de apuestas tienen como súper favorito para llevarse la victoria al equipo regiomontano, con un momio de -250, mientras que el del triunfo de los africanos es de +700 y el del empate de +375.

Fecha: Sábado 5 de febrero

Hora: 10:30 am (centro de México), 9:30 am (Sonora) 8:30 am (Pacífico)

Canal: TNT Sports