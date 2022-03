Querétaro vs Atlas: "Tenían picahielos, unos traían pistola, no sé de dónde la sacaron y sí hay muertos": Asistente al Estadio Corregidora

QUERÉTARO.-Un joven que asistió al partido de futbol en el Estadio Corregidora dijo que él vio a personas que traían picahielos y unos traían pistola, además de que un amigo falleció.

"Estaba el partido completamente normal, incluso hasta aburrido, íbamos ganando, no teníamos porque pelear.. de repente aficionados del Querétaro empiezan a correr fuera de su zona y venían hacia nosotros", dijo el joven al medio Milenio.

Agregó:

"Venían por el lado derecho y luego vemos que se salen del lado izquierdo para acorralarnos y se frenan en la zona familiar y golpean a familias del Atlas... en eso momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros y nos encapsularon y la policía en vez de ayudarnos empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear".

El aficionado dijo que parece que todo estaba coludido, incluso con la policía, ya que para ellos hubo una revisión muy estricta a la entrada.

"A nosotros no nos permitieron entrar con anillos, billeteras... pero ellos traían picahielos, pistola -no sé de dónde sacaron la pisotla-, traían piedras, navajas... entonces está raro eso", reveló.

Además indicó que un amigo cercano a él falleció, pero evitó dar el nombre, contrastando lo que el goberndaor de Querétaro, Mauricio Kuri González, declaró de que no hubo muertos.

"Sí (puedo confirmar que sí hubo muertos) y muchos. Ya estaban los cuerpos inertes, los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picahielo ya que había fallecido para después quitarle su ropa", comentó.

Autoridades solo reportan heridos

El partido Querétaro-Atlas, correspondiente a la novena jornada de Clausura del fútbol mexicano, fue suspendido como consecuencia de actos de violencia que terminaron con invasión de la cancha por parte de los aficionados.

Este domingo, el Gobernador del estado actualizó la información e indicó que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres.

Detalló que tres ya fueron dados de alta, 10 están fuera de peligro, otros 10 menos graves, mientras que los tres restantes se encuentran graves.