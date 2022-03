Querétaro vs Atlas: En redes sociales no creen que no haya muertos y piden justicia

CIUDAD DE MÉXICO.-El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dijo que no había muertos tras los enfrentamientos ocurridos la tarde del sábado en el partido entre el Querétaro contra Atlas.

"Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice", dijo el mandatario este domingo en conferencia de prensa.

Sin embargo, en redes sociales han contrastado las declaraciones del gobernador, diciendo que "sí hay muertos y piden justicia".

"Todo lo que hace el gobierno para que a México no lo saquen del mundial", dijo una joven de nombre Marisol en Twitter.

Por su parte, Luis Góngora escribió: "Sí hay muertos y muchos desaparecidos, el gobierno quiere ocultar la verdad".

Son miles los usuarios que han compartidos desgarradoras fotografías de cuerpos inertes, desnudos y golpeados tirados en el suelo llenos de sangre.

Joven dice que un amigo murió

Previamente, una joven dijo que le habían confirmado que un amigo que estaba en el partido murió.

"Mataron a mi amigo... ya (me confirmaron). Ya está confimado mi amigo (murió)", comentó la mujer en una entrvista.

Señaló que, además, tiene conocimiento de que en realidad son "como 32 muertos y varios desaparecidos".

La joven agregó que el nombre de su amigo era Arturo Buenrostro.

El partido Querétaro-Atlas, correspondiente a la novena jornada de Clausura del fútbol mexicano, fue suspendido como consecuencia de actos de violencia que terminaron con invasión de la cancha por parte de los aficionados.

Aficionados del Club Atlas, encienden velas en la madrugada de este domingo, en las inmediaciones del estadio Jalisco, en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México), debido a los actos de violencia ocurridos en el partido ante Querétaro, correspondiente a la jornada 9 del torneo mexicano de fútbol.





La pelea entre hinchas de ambos equipos, iniciada en las gradas, creció y fue a parar al terreno, un espectáculo incívico que provocó que los jugadores se refugiaran en los vestuarios y el árbitro diera por terminado el encuentro.



Horas después, la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro indicó en un primer informe que el enfrentamiento había dejado al menos 22 personas lesionadas.



Este domingo, el Gobernador del estado actualizó la información e indicó que fueron hospitalizadas 26 personas, 24 hombres y dos mujeres.

Detalló que tres ya fueron dados de alta, 10 están fuera de peligro, otros 10 menos graves, mientras que los tres restantes se encuentran graves.

Aficionados del Querétaro y del Atlas se retiran tras un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México).





Sin embargo, la secretaria de Salud de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, informó que estos tres pacientes evolucionan de forma favorable, a pesar de que en videos que circularon en redes se observaban severamente heridos e inmóviles.



"Están estables, están vivos, la imagen pudiera decir otra cosa, pero están vivos, hasta el momento no tenemos ninguna defunción", aseguró.