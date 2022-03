Querétaro vs Atlas: Analizarán suspender venta de alcohol en partidos

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dijo que analizan tomar medidas contra el consumo de alcohol en los partidos de futbol.

Arriola señaló que los actos violentos en los partidos sucede en los segundos tiempos debido al consumo de alcohol y otras sustancias.

Vemos que en otras ligas hay prohibición al alcohol. Veremos si continuamos con este consumo, u otro modelo limitado. Probar algunos partidos sin la presencia del alcohol”, comentó en conferencia de prensa.

Luego de la fuerte pelea campal entra aficionado del Querétaro y el Atlas, Mikel Arriola indicó que “es muy importante que sancionemos de manera contundente”.

“Este es un punto crítico, un punto clave, esta reunión será pronto con los 18 equipos. Vamos a determinar, ya no escenarios de convivencia, sino de prohibición contra este tipo de aficionados. Pero es muy importante ser muy contundentes en el castigo”, explicó.

Aficionados se pelearon en el partido entre el Querétaro vs Atlas. Foto: Reuters

La violencia en el fútbol toca fondo en el partido Querétaro vs Atlas

La violencia en el fútbol tocó fondo en las últimas horas con 26 lesionados, tres graves, como consecuencia de una batalla campal en el partido Querétaro-Atlas, después de la cual el Gobierno y de la Liga MX deberán revisar todo.

El partido entre el campeón Atlas y el Querétaro, correspondiente a la novena jornada del torneo Clausura, fue suspendido luego de que en el segundo tiempo los hinchas de uno y otro equipo iniciaron una pelea que se extendió al resto de los graderíos y luego a la cancha, de donde los jugadores corrieron en los vestuarios.

La suspensión de los tres juegos que cerrarían este domingo la jornada es la consecuencia deportiva, la menos importante porque la barbarie mostró el lado incívico que ni las autoridades del fútbol ni las del gobierno parecen en condiciones de detener.

Un hombre despojado de sus ropas pidió clemencia. Como respuesta un troglodita lo golpeó sin misericordia, mientras a unos metros el cuerpo inerte de un aficionado recibía patadas de unos bárbaros.

Algunos ebrios, otros con actitudes como las que tienen los drogados actuaron a la manera de robots de la violencia y crearon el caos, mientras un policía fue grabado con el semblante de un pacífico budista, pegado a su teléfono con una mano en su bolsillo.

"Una tragedia"

"Es una tragedia porque, aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia y no podemos permitir que se politice", dijo este domingo el gobernador del estado, Mauricio Kuri.

Así se veía el momento de tensión en el partido entre el Querétaro vs Atlas. Foto: Reuters

Subrayó que la Fiscalía local ya inició una serie de carpetas de investigación por lo ocurrido en el estadio, incluida una por homicidio en grado de tentativa, y se realizarán exámenes toxicológicos a quienes estuvieron involucrados.

"Revisaremos todas las actuaciones, públicas o privadas, para determinar responsabilidades por acción o por omisión, castigar lo que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir", dijo Kuri, quien el lunes se reunirá con el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.