Qatar 2022: Partido Alemania vs Costa Rica será arbitrado por tres mujeres, entre ellas una mexicana

DOHA, Qatar-. Más allá de lo que suceda en la cancha, el partido de Alemania vs Costa Rica de la última jornada de fase de grupos del Mundial Qatar 2022 será histórico, ya que tendrá a tres mujeres como árbitras.

El histórico cuerpo arbitral del duelo entre los teutones y los ticos tendrá presencia mexicana, pues Karen Díaz, originaria de Aguascalientes, saltará a la cancha como jueza de línea en el Estadio Al Bayt, en encuentro a disputarse este jueves 1 de diciembre.

La árbitra mexicana estará acompañada por la brasileña Neuza Back, que también será jueza de línea, y por la francesa Stepanie Frappart, que hará historia al convertirse en la primera referee central femenina en una Copa del Mundo masculina.

¡Este jueves será histórico! ��



El trio arbitral del partido #CRC vs #GER será completamente femenino por primera vez en la #CopaMundialFIFA masculina.



Stéphanie Frappart será la jueza principal junto a sus asistentes Neuza Back y Karen Diaz. �� pic.twitter.com/mFzFXCogjo — Copa Mundial FIFA �� (@fifaworldcup_es) November 30, 2022

Cabe señalar que Karen Díaz ya tuvo participaciones importantes en lo que se ha jugado de este Mundial Qatar 2022, pues estuvo presente en el duelo de Marruecos vs Croacia, Australia vs Túnez y en el de Portugal vs Ghana, en el que Cristiano Ronaldo hizo historia con su gol.

Alemania vs Costa Rica, partido de "vida o muerte" para ambas selecciones

El enfrentamiento entre Alemania y Costa Rica será de "vida o muerte" para ambas selecciones, pues los europeos y los centroamericanos se jugarán su pase a los octavos de final del Mundial 2022.