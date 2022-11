Qatar 2022: Mexicanos cantan que en las Malvinas se habla inglés y hacen enojar a argentino

QATAR.-Un grupo de mexicanos cantaba una canción que dice que en las Malvinas se habla inglés, e hicieron que se molestara un argentino.

Los connacionales iban en un camión cuando cantaron y el originario de Argentina se paró y les dijo:

Esta situación causó polémica en redes sociales, y la gente hizo de todos comentarios.

A la argentina no nos duele solamente el tema de Malvinas por qué nos robaron tierra, si no porque se enviaron chicos de 18 años inexpertos y con las peores condiciones a pelear una guerra que no podían ganar, los mandaron a morir como animales”, dijo Ara Galathynius en Twitter.