Pronósticos NFL: ¿Quiénes ganarán la semana dos según casas de apuestas?

EU-. La temporada 2021 de la NFL ya está en su semana dos y ya se disputó el partido de 'Thursday Night Football', pero todavía restan los 15 partidos, a jugarse 14 el domingo y uno el próximo lunes.

El partido que dio inicio a la segunda semana de la campaña terminó 30-29 a favor de Washington Football Team contra New York Giants, pero… ¿Cómo podrían quedar los otros 15, según los momios de las apuestas?

Partidos más esperados

San Francisco 49ers -154 vs Philadelphia Eagles +135

Las Vegas Raiders +220 vs Pittsburgh Steelers -154

New England Patriots -250 vs New York Jets +220

Tenneessee Titans +240 vs Seattle Seahawks -286

Dallas Cowboys +160 vs Los Ángeles Chargers -188

Atlanta Falcons +550 vs Tampa Bay Buccaneers -750

Kansas City Chiefs -200 vs Baltimore Ravens +170

Otros partidos

New Orleans Saints -182 vs Carolina Panthers +155

Cincinnati Bengals +115 vs Chicago Bears -134

Houston Texans +500 vs Cleveland Browns -650

Buffalo Bills -182 vs Miami Dolphins +155

Denver Broncos -264 vs Jacksonville Jaguars +220

Los Ángeles Rams -182 vs Indianapolis Colts +155

Minnesota Vikings +170 vs Arizona Cardinals -200

Detroit Lions +425 vs Green Bay Packers -550