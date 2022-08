Posible debut de Jorge Sánchez con Ajax: Dónde, cuándo y a qué hora ver

ROTTERDAM, Países Bajos-. La tercera jornada de la temporada 2022-23 de Liga Holandesa podría ser testigo del debut de Jorge Sánchez como nuevo futbolista de Ajax, quien el pasado viernes tuvo su primer entrenamiento con el club de Ámsterdam.

Jorge Sánchez, quien de nuevo tendrá como compañero de equipo a Edson Álvarez, pero ya no en el América, sino en AFC Ajax, se incorporó al plantel del conjunto holandés, tras recibir su visa de trabajo.

El debut de Jorge Sánchez con Ajax podría darse este mismo domingo 21 de agosto, cuando el club de la capital holandesa enfrente como visitante a Sparta Rotterdam, a las 5:30 am (Pacífico) y 7:30 am (centro de México).

El encuentro entre Ajax y Sparta Rotterdam, en el que dos mexicanos podrían defender por primera vez la playera del equipo de Ámsterdam, será transmitido en vivo por ESPN 2 y Star Plus.

Llega Jorge Sánchez a Ajax con ritmo de juego

Aunque el lateral mexicano de 24 años apenas tuvo su primer entrenamiento con su nuevo equipo, Jorge Sánchez llegó a Ajax con ritmo de juego, pues alcanzó a jugar tres partidos completos en el Apertura 2022 de Liga MX, para así despedirse de Club América.

Fecha: Domingo 21 de agosto

Hora: 5:30 am (Pacífico) y 7:30 am (centro de México)

Canales: ESPN 2 y Star Plus