"¿Por qué no? Tenemos instalaciones olímplicas": Ebrard insiste en que México quiere albergar los Juegos Olímpicos

MÉXICO.- Ante la idea de albergar por segunda vez los Juegos Olímplicos 2036 en México, Marcelo Ebrard, el Secretario de Relaciones Exteriores, se ha manifestado algunas veces a favor.

Por su parte, Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, detalló que la actual administración no tiene interés en lanzar una candidatura, aunque, Marcelo Ebrard ha vuelto a decir que sí.



El canciller mexicano en conferencia de prensa compartió que, ante la idea de que la elección de sede se hace con muchísimos años de anticipación, México buscaría entrar entre las candidaturas para los Olímpicos ya sea del 2036 o 2040.



Y añadió:

La pregunta es: ¿por qué no? Tenemos instalaciones olímpicas, no hay una razón para que no lo hagamos. Si no nos apuntamos vamos a estar en los Juegos Olímpicos para el 2050 o 2060.

Lo responsable es que nosotros como estrategia de política exterior es guardar y preservar el lugar de México. México tiene que estar ahí, más adelante veremos cómo son los pasos subsecuentes".