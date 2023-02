'Piojo' Herrera ya no piensa en la Selección Mexicana: "Pienso en Xolos"

TIJUANA, México-. Aunque Diego Cocca ya fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Miguel 'Piojo' Herrera estuvo entre las principales opciones para ser de nuevo director técnico del 'Tri', al igual que Guillermo Almada.

Sin embargo, ya presentado como entrenador de Xolos de Tijuana en la que será su segunda etapa con el equipo fronterizo, el 'Piojo' Herrera declaró que, aunque siempre tendrá las puertas abiertas para Selección Mexicana, por ahora solo piensa en el club bajacaliforniano.

"Dirigir a la selección de tu país te llena de satisfacción, pero no me candidateo, no pienso en selección, estoy pensando en Xolos porque es un gran equipo, un equipo de Primera División"

Hoy escribimos juntos un nuevo capítulo de alegrías para nuestra frontera, para nuestra #TijuanaRojinegra pic.twitter.com/8Ca11NBnd2 — Xolos (@Xolos) February 11, 2023

"Muy agradecido con el Comité de Selecciones Nacionales, con Jaime Ordiales y con Rodrigo Ares de Parga, que pensaron en mi por este proyecto. Unas horas después de que quedé descartado, Jorgealberto Hank me buscó y nunca lo dudé", declaró Herrera.

¿Cuándo debutará 'Piojo' Herrera como entrenador de Xolos?

El siguiente partido de Xolos de Tijuana en el Clausura 2023 de Liga MX será el próximo miércoles 15 de febrero en Guadalajara, por lo que 'Piojo' Herrera debutará frente a Chivas como director técnico de la 'Jauría'.