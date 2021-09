Peleador ecuatoriano pasa de entrenar en Tijuana a firmar con la UFC

Tijuana, B.C.- El ecuatoriano Michael Morales cumplió la ruta latinoamericana de los sueños en las Artes Marciales Mixtas, del Entram Gym en el Centro de Tijuana hasta ganarse un contrato en la UFC.

El joven de 21 años impresionó con su actuación en Dana White’s Contender Series donde logró elevar su invicto a 12-0 al vencer por decisión unánime (29-28, 29-28 y 30-27) al kazajo Nikolay Veretennikov (9-4). Elevó su invicto a 12-0.

Desde hace más de un año se mudó a Tijuana para entrenarse bajo la tutela del coach Raúl Arvizu y su equipo de trabajo en el mismo gimnasio donde peleadores como Brandon Moreno y Marcelo “Pitbull” Rojo mejoraron hasta alcanzar firmar con la empresa de más relevancia a nivel global.

Veo signos de grandeza en ese chico. Tiene solo 22, ¿cómo demonios se verá cuando tenga 26? Especialmente si puede sobrevivir aquí. Es especial”, comentó el propio presidente de la UFC, Dana White al hacer el anuncio del contrato.

Morales fue reconocido por su estilo explosivo, donde logró dos derribos espectaculares. La pelea se llevó a cabo en la división de los pesos Welter (170 libras).

Michael se unirá a Marlos “Chito” Vera como los únicos ecuatorianos en el roster de la UFC. Dedicó el triunfo a su país y no se olvidó del apoyo recibido en Tijuana.

“También a la gente de México que me apoyó mucho, que me ayudó con mi técnica, me preparó con psicólogos, nutricionistas, todas las personas que vienen detrás de mí, este es triunfo para mí, para mi país, para todos los que saben desde dónde vengo, desde dónde salgo”, finalizó en entrevista con la UFC.