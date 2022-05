¿Pelea de 'Canelo' Álvarez vs Kamaru Usman? Esto dijo Dana White, presidente de UFC

EU-. Kamaru Usman, el considerado mejor peleador de artes marciales mixtas del momento, ha levantado la mano para enfrentar en boxeo a Saúl 'Canelo' Álvarez, y Dana White, presidente de UFC, habló al respecto.

En Pat McAfee Show, el presidente de UFC calificó la potencial pelea de 'Canelo' Álvarez y Kamaru Usman como una "maldita perdida de tiempo", aun y cuando ve a ambos peleadores como los mejores de sus respectivas disciplinas.

"No sé, veremos cómo se desarrolla todo esto. No me gustan las peleas cruzadas. Son jodidamente estúpidos. Es una maldita pérdida de tiempo, energía y dinero. Es una tontería, pero lo entiendo"

"Usman es el mejor peso welter de todos los tiempos, pero 'Canelo' es el mejor boxeador libra por libra del mundo. Es un semental, mantente alejado de 'Canelo'", declaró Dana White.

'Canelo' Álvarez y Kamaru Usman: Esto es lo que han dicho ambos peleadores

El boxeador mexicano que enfrentará a Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo no le cerró las puertas a un posible combate contra Kamaru Usman, pero declaró que sería un "día de pago" para el nigeriano.

En el caso de la 'Pesadilla Nigeriana', Usman dijo que una pelea contra el mexicano sería "la más grande de toda la historia en los deportes de combate", pues se estarían enfrentando los dos mejores libra por libra del boxeo y artes marciales mixtas.