Niño se burla a la seguridad para ir con Cristiano Ronaldo y esta fue la reacción del portugués (VIDEO)

No jogo contra o Sheriff Tiraspol, Cristiano Ronaldo ia saindo do hotel, viu um garotinho que tinha passado pela barreira e esperou pra dar um abraço.



Isso muda a semana, o mês e a vida de uma criança. Conhecer seu ídolo é um sonho.



Baita atitude do Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/8flivGGVE6