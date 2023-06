NFL: Tom Brady aclara todo y responde a pregunta sobre si saldrá del retiro

EU-. Tom Brady se retiró una vez de la NFL y a los meses decidió regresar a los emparrillados para jugar la pasada temporada, por lo que el legendario quarterback fue cuestionado sobre si volvería a las canchas.

El pasado 1 de febrero, Tom Brady anunció su segundo retiro y definitivo como jugador de la NFL, quien cinco meses después aseguró que ya no piensa regresar y que incluso le molesta repetirlo, pues es algo que siempre le preguntan reporteros y aficionados.

"Estoy seguro de que no volveré a jugar. He tratado de dejarlo claro y odio seguir declarándolo, porque ya se lo he dicho a la gente muchas veces", declaró Tom Brady para Sports Illustrated.