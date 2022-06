NFL: Justine Lindsay se convierte en la primera animadora transgénero

CHARLOTTE, EU-. El futbol americano de la NFL tendrá a su primera animadora transgénero a partir de la temporada 2022, pues Justine Lindsay será una de las porristas de Carolina Panthers.

Justine Lindsay, quien en pocos meses se convertirá en la primera animadora transgénero de la NFL, por lo menos en declararlo abiertamente, presumió en su cuenta de Instagram su nombramiento en marzo de este año.

"Me gustaría agradecer a los hermosos y talentosos bailarines que me apoyaron en el camino, a la familia y amigos de ex alumnos de TopCats por su amor y apoyo. No hubiera llegado a este momento de mi vida si no fuera por el apoyo"

"Este es un momento que nunca olvidaré y no puedo esperar para mostrarles todo lo que esta chica tiene para ofrecer", escribió Justine Lindsay, acompañado de una imagen de ella en la cancha de Bank of America Stadium.

¿Cuándo empezará la temporada 2022 de la NFL?

La actividad del futbol americano de la NFL iniciará el próximo jueves 8 de septiembre, cuando los Buffalo Bills visiten a Los Ángeles Rams, el presente campeón.

Te puede interesar: Arizona y Oklahoma aprueban prohibiciones deportivas para jóvenes transgénero