Tom Brady recibe gigante contrato de 10 años y 375 millones de dólares

EU-. Tom Brady salió del retiro y ya espera para jugar su temporada 23 en el futbol americano de la NFL, pero ya tiene un multimillonario contrato para cuando decida ponerle fin a su carrera como jugador.

Con 22 temporadas de experiencia en NFL como quarterback y siete anillos de Super Bowl, Tom Brady recibió una oferta de 10 años y 375 millones de dólares con Fox Sports, para cuando se retire de los emparrillados.

De acuerdo con The Post, con este contrato, Tom Brady trabajaría como el analista principal de Fox Sports, quien además hará trabajos con los patrocinadores y actividades promocionales. De esta manera, el todavía jugador cobrará 37.5 millones de dólares por año.

Contrato de Tom Brady será el más grande de la historia de transmisiones deportivas

Este será el contrato más grande de la historia de transmisiones deportivas, pues superará por el doble el de Tony Romo, con CBS, y Troy Aikman, con ESPN, quienes cobran por año 18 millones de dólares.

¿Por qué Tom Brady salió del retiro?

"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya", indicó el estadounidense en marzo de este año.