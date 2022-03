Tom Brady dice que todavía no se retira: "Llegará ese momento. Pero no es ahora"

FLORIDA.-Tom Brady descartó que se vaya a retirar pronto, como aseguraban varios reportes previos.

"Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas", dijo en un comunicado en Twitter.

Agregó:

"Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes".

Brady anuncia su regreso a Buccaneers por una campaña más

Seis semanas después de haber anunciado su retiro de la NFL luego de una brillante carrera de 23 años, el quarterback Tom Brady anunció el domingo que volverá con los Buccaneers de Tampa Bay para una campaña más.