Mundial Qatar 2022: ¿Por qué estarán prohibidas las banderas LGBT?

QATAR-. En el Mundial Qatar 2022 se verán decenas de banderas ondeadas de los países que participarán, pero la LGBT estará estrictamente prohibida, dijeron las autoridades de seguridad del certamen.

Con el fin de proteger a aficionados de posibles agresiones durante la Copa del Mundo, sobre todo porque en Qatar y países vecinos son consideradas un delito las conductas homosexuales, estarán prohibidas las famosas banderas arcoíris, platicó para AP Abdulaziz Abdullah Al Ansari.

"Si él aficionado ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo. Porque yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo"

Funcionario de Qatar dice que las banderas LGBT podrían ser confiscadas de los fans de la Copa del Mundo. Así estamos viviendo pero claro como es la copa del mundo toda esa comunidad va a callar porque sus amos se los ordenan, las revoluciones son solo para occidente. pic.twitter.com/t0wm5XLP2u — Esteban Rafael Figueroa #2030 (@EstebanRafaelJr) April 2, 2022

"Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: 'Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento'. Creemos que ese hombre consiguió el boleto, vino a ver el partido, no a manifestarse, ni a un acto político", declaró Al Ansari, uno de los responsables de la seguridad.

Desde el año pasado se anunciaron restricciones para personas LGBT en Mundial Qatar 2022

Nasser Al-Khater, presidente del Comité Organizador, anunció el año pasado algunas restricciones para las personas LGBT que acudan a Qatar a presenciar el Mundial 2022, sobre todo, evitar "demostraciones públicas de afecto".

"Qatar es un país tolerante que dará bienvenida a la comunidad LGBT. Las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos. Qatar y los países vecinos son más modestos y conservadores. Esto es lo que pedimos a los aficionados, que respeten", solicitó el organizador.