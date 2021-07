Mikel Arriola asegura que no hay tema en contra de la plaza de Irapuato por su no-ascenso

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco de la presentación del nuevo balón con el que se jugara la próxima temporada de la Liga MX, el presidente del organismo, Mikel Arriola, aprovechó el momento para aclarar la situación sobre el Irapuato, que no podrá estar en la Liga de Expansión debido a la falta de requisitos.

Ante esto, muchos aficionados freseros se han manifestado en redes sociales debido a que sienten que es un movimiento en contra de la plaza, situación que desmintió el mismo dirigente del máximo circuito.

No es un tema en contra de nadie, ni de una persona física o moral, ni contra una ciudad. La contestación que yo le hago a la afición de Irapuato es que una condición para llegar a la Liga de Expansión es acreditar que se tiene orden corporativo y financiero.

"A nosotros nos daría muchísima ilusión que una plaza como Irapuato se convirtiera en Expansión, pero hay que trabajar sobre este aprendizaje, y este es el cumplir de manera equitativa con las obligaciones que cumplen los equipos de Expansión" declaró en conferencia de prensa.

La afición de la trinca ha amenazado con hacer el grito homofóbico para perjudicar al futbol mexicano, situación que Arriola no ve con buenos ojos, "es un caso que nos afecta a todos, que le afecta a la raíz del futbol mexicano. Si no lo atendemos en conjunto no vamos a poder disipar ese grave riesgo que es afectar a nuestras selecciones nacionales en sus competiciones.

"La posición de la Liga MX es contundente, incrementar el esfuerzo para que este grito no se dé porque esto afecta a todos los que vivimos del futbol, pero además afecta a los 100 millones de mexicanos que son aficionados al futbol en nuestro país, a 60 millones de mexicanos que son aficionados al futbol mexicano en Estados Unidos. Nos tenemos que concentrar en apoyar a la FMF, porque nos estamos jugando muchísimo con este tema", reiteró el presidente de la Liga MX.

Los detalles para no permitir el ascenso de Irapuato a la Liga de Expansión se determinó después de ser notificados por la Federación Mexicana de Futbol, que realizó una auditoría que informó el incumplimiento de las reglas de control económico y la falta de claridad del origen de los recursos de operación de los equipos.

"Fuimos notificados por la Federación Mexicana de Futbol respecto a la auditoría que se llevó a cabo a los clubes que solicitaron una invitación, uno de ellos Irapuato y lo que dijo la consultora contable fue que ninguno cumplía con las reglas de control económico.

"No se cumple el equilibrio de gastos y no hay evidencia de origen de los recursos para la operación de clubes. Hay más gastos que ingresos y en opinión de sus propios peritos, ninguno cumplía con lo que en Expansión se les pide a los equipos", culminó.