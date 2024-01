Miguel Herrera califica como ‘un error’ haber agredido a Christian Martinoli

CIUDAD DE MÉXICO.- Han pasado casi ocho años y medio desde el lamentable incidente en el que Miguel Herrera, en ese entonces entrenador de la Selección Mexicana, agredió físicamente a Christian Martinoli, cronista de TV Azteca, en el aeropuerto de Filadelfia.

El suceso marcó un hito negativo en la carrera del estratega, que, a pesar de haber ganado la Copa Oro en 2015 con el conjunto mexicano, fue destituido de su cargo como director técnico por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La FMF tomó la decisión de cesar a Herrera de su cargo tras el incidente, una medida drástica que dejó a muchos sorprendidos, considerando los logros recientes del entrenador.

Tras casi ocho años de silencio, Miguel Herrera concedió una entrevista a Toño de Valdez, donde expresó su arrepentimiento y reflexionó sobre sus acciones.

En la entrevista, Herrera admitió haberse equivocado y aseguró que no repetiría ese comportamiento, reconociendo que debe ser un ejemplo para los niños y jóvenes que siguen el fútbol.

"Sí me arrepiento por la posición en la que estaba y porque son las decisiones que no debes tomar. Intenté por todos lados arreglarlo desde mucho antes y no se pudo", afirmó el estratega.