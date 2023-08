Christian Martinoli se lanza como Televisa y llama a sus narraciones “basura auditiva”

CIUDAD DE MÉXICO-. Christian Martinoli volvió a dejar muy claro que no simpatiza para nada con la competencia, que en este caso es Televisa, luego de que el famoso narrador de TV Azteca atacó a la televisora de Emilio Azcarraga.

En esta ocasión, Christian Martinoli platicó que dejó de escuchar las narraciones de Televisa desde 2005, y que incluso prefiere ver los partidos sin audio, para no llenarse de “basura auditiva”.

"Los narradores de Televisa no los escuchó desde 2005, cuando José Ramón Fernández me dijo tenemos que competir contra el 'Perro' Bermúdez que nos está rompiendo la mad… todos los días y a mí ya me están presionando los eruditos del rating con este tema.

“Empieza a decir pend…, pero no le copies. Desde ahí no los escucho. Cuando estoy en mi casa, ya me acostumbré, puedo ver cualquier liga y no escucho; ya me acostumbré a ver los partidos sin audio. No te llenas de basura auditiva", dijo Martinoli en el podcast Mother Soccer.

Christian Martinoli ha expresado abiertamente que odia a Televisa

En otras entrevistas, el famoso narrador de TV Azteca ha declarado que odia y detesta con todo su corazón a Televisa, y que jamás trabajaría en esa empresa.