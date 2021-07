México vs Sudáfrica en futbol de Juegos Olímpicos: Dónde, cuándo y a qué hora verlo

SAPPORO, Japón-. México y Sudáfrica se enfrentarán en el último partido del Grupo A en futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para conocer a los clasificados a los cuartos de final.

El duelo entre la Selección Mexicana Sub 23 y el combinado verdiamarillo, mismo que cerrará la fase de grupos, se jugará la madrugada de este miércoles a las 6:30 am (centro de México) y 4:30 am (Pacífico).

Este enfrentamiento a celebrarse en Sapporo Dome tendrá varias opciones para verlo en vivo, como Canal 5, TUDN, Azteca 7 (o aztecadeportes.com), Imagen TV y Marca Claro Youtube.

Por el pase a cuartos

El conjunto dirigido por Jaime Lozano buscará sumar los tres puntos para meterse a la fase de los cuartos de final, luego de golear 4-1 a Francia y caer 2 por 0 ante Japón.

¿Cómo llega Sudáfrica?

El combinado africano enfrentará a los aztecas con cero puntos, ya que Sudáfrica perdió 1-0 ante Japón y 4 a 3 ante Francia, en sus primeros dos compromisos.

Fecha: Miércoles 28 de julio

Hora: 6:30 am (centro de México) y 4:30 am (Pacífico)

Canales: Canal 5, TUDN, Azteca 7 (o aztecadeportes.com), Imagen TV y Marca Claro Youtube