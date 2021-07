México vs Japón en futbol de Juegos Olímpicos: Dónde, cuándo y a qué hora verlo

SAITAMA, Japón-. México y Japón se verán las caras en la segunda jornada de la fase de grupos de futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quienes debutaron con triunfo.

De nuevo será necesario poner la alarma para ver en vivo el enfrentamiento entre las selecciones Sub 23 de México y Japón, ya que el partido se disputará la madrugada de este domingo, a las 6:00 am (centro de México) y 4:00 am (Pacífico).

El encuentro entre los aztecas y los nipones a jugarse en el Estadio Saitama será transmitido por Canal 5 (TUDN), Azteca 7 y Claro Sports. De igual manera, se podrá ver en vivo por Youtube en el canal de Marca Claro.

¿Cómo llegan ambas selecciones?

El ‘Tri’ sorprendió en su debut al aplastar a Francia 4 a 1 el pasado miércoles, mientras que el combinado anfitrión superó por la mínima de 1-0 a Sudáfrica, en las acciones del Grupo A.

Con goles de Alexis Vega, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Eduardo Aguirre, la Selección Mexicana Sub 23 sumó tres unidades en busca de avanzar a cuartos de final, aunque todos cayeron en el segundo tiempo.

Fecha: Domingo 25 de julio

Hora: 6:00 am (centro de México) y 4:00 am (Pacífico)

Canales: Canal 5 (TUDN), Azteca 7, Claro Sports y canal Marca Claro en Youtube