Memo Ochoa ve a México como ‘caballo negro’ en Qatar 2022

En la mente de Guillermo Ochoa hay dos cosas claras rumbo a Qatar 2022: que México se convierta en el ‘caballo negro’ y el hacer su mejor actuación individual.

El portero del América está en vísperas de asistir a su quinta Copa del Mundo y de jugar la tercera consecutiva. En esta ocasión, con los pies en la tierra de lo que significa compartir grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Sin creernos de más, somos una selección que nos ha tocado grupos y sorteos difíciles, ahora es llegar y dar la sorpresa, no somos favoritos, ni del grupo ni para ganar el mundial. Desde ahí tenemos que ser honestos y dar la campanada. Ser el caballo negro y llegar lo más lejos que podamos llegar, si me preguntas que, si ganar un Mundial me genera ilusión, claro. Por eso queremos competir”, expresó el guardameta.