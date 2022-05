'Memo' Ochoa revela sus sueños: "Quiero jugar en Real Madrid. Todavía no me retiro"

CIUDAD DE MÉXICO-. Guillermo 'Memo' Ochoa ya casi cumple 20 años como futbolista profesional, pero el portero del América aseguró que todavía no se retirará y que le gustaría jugar en Real Madrid.

En entrevista con TUDN, el arquero mexicano de las 'Águilas' reveló cuáles son sus sueños, en los que destaca el ser campeón con América, lograr algo importante con Selección Mexicana y jugar para Real Madrid.

"Mi sueños ahora mismo son poder entregarles un campeonato a la gente del América y a mí familia, hacer algo histórico con la Selección Mexicana y, ¿por qué no? jugar en el Real Madrid; aún no me retiro", confesó Guillermo Ochoa.

Cabe mencionar que 'Memo' Ochoa ya sabe lo que es jugar en el futbol español, con Málaga y Granada, por lo que al guardameta de Selección Mexicana le tocó enfrentar a Real Madrid y Barcelona.

'Memo' Ochoa y su experiencia en el futbol europeo

Además de jugar en España para Málaga y Granada, Francisco Guillermo Ochoa fue también arquero de Ajaccio, en Francia, y Standard Lieja, en Bélgica.