Acusan a fan del América de acosar a jugadoras; las espera cada día al salir de entrenamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Un aficionado del América fue exhibido por supuesto acoso a jugadoras del equipo azulcrema, a quienes espera en las instalaciones de Coapa cada día al salir de entrenamiento, según reporta Milenio.

Algunas de las futbolistas americanistas contaron en redes sociales que la persona en cuestión no solo les pide fotografías, sino también recuerdos y prendas como guantes, calcetas, playeras, etc.



Acusan que fan de América acosa a jugadoras

Además acusan que el hombre busca generar "amistades forzadas" que incomodan a las jugadoras, no solo del primer equipo, sino también con las de categorías inferiores (Sub 17, Sub 15).

De acuerdo con más relatos, el fan pide algo más que fotos y autógrafos y como se puede ver en imágenes que ha compartido en su perfil, se refiera a ellas siempre como "amigas". Esas imagénes se han llenado de comentarios en los que vairos usuarios le piden que "deje de acosar" a las futbolistas.

Sobre la situación se publicó un TikTok en el que se explica lo que sucede y el cual fue comentado por una de las jugadores que han sido abordadas por el individuo. Ella forma parte de las fuerzas básicas del América y por ende es menor de edad, compartió su experencia y confirmó que "hay momentos donde nos sentimos incómodas”.

Algunas de las jugadores ya reconocen a esta persona, por lo que ya no quieren detenerse cuando se les aproxima.