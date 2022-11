Marion Reimers se gana críticas en redes al llamar "becado" a un compañero al aire (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO-. La fase de grupos de la UEFA Champions League y Europa League 2022-23 terminó esta semana, pero en la televisión inició una polémica, en la que Marion Reimers y Omar Zerón participaron.

Luego de que ambos conductores discutían en un programa de TNT Sports México, Omar Zerón le dijo a su compañera que "no hay que hacer polémica barata de lo que sea", lo que molestó bastante a Marion Reimers, a tal grado de llamarlo "becado".

"Perdóname, ¿qué me estás diciendo? No me faltes al respeto, si no te gusta no vengas, querías beca desde el inicio del programa, ¿no?, ¿por qué no te vas? No me faltes al respeto. Le estás faltando el respeto a la producción, a todo el mundo. Ta bien, Zerón, lo que tu digas", dijo molesta Reimers.

Lo de Marion Reimers aquí es de un mal gusto espantoso



Exhibe a un compañero (desde su posición de jefa, claro) en vivo



Cuando ella había hecho un comentario irónico del mismo calibre segundos antes



No vería este programa ni aunque me paguen. El horrorpic.twitter.com/6pIgbLrDHY — Mr. Bojangles (@alfunks) November 3, 2022

"Sacado de onda", Zerón le respondió a su compañera que jamás le faltó al respeto. "¿De qué? Yo no te falté el respeto en ningún momento. ¿Cuál? No sé ni que te dije. No sé ni porque me estás diciendo eso. No entendí, te lo digo de buena manera", contestó.

Comportamiento de Marion Reimers provoca miles de críticas en redes sociales

Luego de la discusión en vivo entre ambos conductores, Marion Reimers se ganó toda clase de críticas en redes sociales, pues varios usuarios la calificaron de "prepotente" por "humillar a su colega" en plena transmisión al aire.

Te puede interesar: La fuerte pelea en Twitter entre Adrián Marcelo y Marion Reimers por temas de género