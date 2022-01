Chumel Torres responde a publicación de Marion Reimers: "Si vamos a hacer acusaciones mínimo que sean reales"

CIUDAD DE MÉXICO.-Una vez más, el comediante y youtuber, Chumel Torres, ha estado envuelto en la polémica tras aparecer en la publicidad de Rappi, la plataforma de entrega de comida.

Esta estrategia publicitaria fue criticada por cientos de personas, entre ellas la periodista deportiva Marion Reimers, quien recordó que el "comentarista de redes sociales" ha realizado comentarios y chistes discriminatorios.

Como prueba de esto, la analista de TNT Sports compartió una supuesta publicación realizada por la página de El Pulso de la República en donde se lee "Los Reyes Magos me trajeron una Barbie oaxaqueña. Barre, trapea, sacude y plancha como de verdad”.

Querida @LaReimers. Ese screenshot que pusiste en tu instagram es de un Facebook falso del Pulso. Todos mis Facebook están verificados.



Esperaba más de ti como periodista. Una checadita antes de difamar así.



Abrazo. pic.twitter.com/Qjd99He7lm — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 9, 2022

Publicación fue realizada por una cuenta fake de Chumel

Sin embargo, dicha publicación fue realizada por una cuenta fake, por lo que Chumel Torres no dudó en responder a Reimers Tusche y hacerle saber su error.

Esperaba más de ti como periodista. Una checadita antes de difamar así", expresó el originario de Chihuahua.

Tras esto, la ex conductora de Fox Sports Latinoamérica ofreció disculpas al youtuber y eliminó la publicación de su Instagram. No obstante, le insistió que el racismo, homofobia y un largo etcétera del que se le acusa no son falsos. "Tu discurso es más parte del problema que de la solución", agregó.

Discusión no terminó

Cuando parecía que la discusión entre ambos ya había acabado, el conductor de El Pulso de la República aseguró que no necesitaba una disculpa, sino verificar las fuentes con seriedad.

"No necesito una disculpa. Necesito que primero cheques bien tus fuentes. Si vamos a hacer acusaciones, mínimo que sean ciertas. Se le llama periodismo, no está tan complicado. Bonito día", puntualizó Torres.

Racismo; el punto débil en el "humor" de Chumel Torres

“Cómo supiste que voté por Andrés Manuel López Obrador?!?” pic.twitter.com/yksRoVWJpg — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 5, 2022

Cabe recordar que el pasado 5 de enero, Chumel Torres publicó un meme en su cuenta verificada de Twitter en donde se interpretaba que las personas de tez morena son las que votaron por Movimiento Regeneración Nacional, el partido de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, hace más de un año y medio, el comediante fue contratado por Suzuki México para realizar una campaña publicitaria donde la empresa también recibió fuertes críticas, por lo que la marca de automóviles japonesa lo ocultó del comercial en donde aparecía.