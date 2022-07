La fuerte pelea en Twitter entre Adrián Marcelo y Marion Reimers por temas de género

CIUDAD DE MÉXICO-. Una noticia que surgió en la semana es que Maribel Domínguez fue separada de Selección Mexicana Sub 20 a pocos días del Mundial, y algunos reporteros manejaron la versión de que la causa fue "acoso" hacia algunas jugadoras.

Este rumor, de inmediato, se volvió viral en redes sociales, y fue entonces cuando Marion Reimers se lanzó contra varios colegas por hablar del tema para "ganar clics y posicionarse". “El morbo es su principal combustible", escribió la periodista.

"Entiendan, colegas que veo hambreados de atención: esto no se trata de ustedes, no se van a transformar en aliados por una nota. Esto se trata de un entorno que refleja una ausencia de atención, de control, de preparación y que posibilita -desde hace décadas- el abuso de poder", twitteó Reimers.

Adrián Marcelo cita el tweet de Marion Reimers y se lanza contra ella

Adrián Marcelo, conductor e influencer mexicano, citó el tweet de Marion Reimers y la cuestionó, al preguntarle que si le gusta tanto el futbol femenil por qué no se dedica a hablar de eso exclusivamente.

"¿Por qué si te puede y te gusta tanto el futbol femenil, no te dedicas exclusivamente a hablar de el y a narrar solo ahí? Así ya no nos arruinas finales de Champions. Así ya no nos haces más pesado el futbol que verdaderamente nos importa!, escribió Adrián Marcelo.