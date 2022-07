"Hasta pa' los condones te alcanza', Adrián Marcelo le deposita a seguidor para que tenga relaciones .

Tijuana, Baja California.- Por medio de un tweet, un seguidor le pidió al comediante Adrián Marcelo si le podía depositar para llevar a su novia a ver la película de Minions y posteriormente llevarla a tener relaciones sexuales.

"@adrianm10 ayuda, mi novia me está chingue y jode que quiere ir a ver los Minions pero alc solo tengo 20 varos en la tarjeta, alivianame con algo si no hoy no cojo", declaró el usuario.

El conductor no se quedó de brazos cruzados y decidió acudir al llamado de auxilio del fanático. Marcelo le pidió su cuenta y le depositó una 'curiosa' cantidad de 696.96 pesos. Además agregó: "Hasta pa' los condones te alcanza'. Saludos".

En respuesta el usuario respondió con una fotografía junto a su novia sosteniendo unas palomitas en una sala de cine.

Muchas gracias @adrianm10 , cómo lo dije, era para ir al cine con mi amada, te amamos Adrián ❣️❣️ pic.twitter.com/OsZL5FSXkK — Enriqye Gahona (@GEnriqye) June 30, 2022

Por ello, más internautas se sumaron a pedirle dinero al famoso por diversos motivos desde pagar estudios hasta para comprarse la camisa de rayados. Marcelo solicitó los números de cuentas a sus seguidores y mandó capturas de los pagos.