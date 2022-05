Marco Barrera y 'Terrible' Morales revelan "ambiente tóxico" en Box Azteca; dicen que es mejor TUDN y Fox

CIUDAD DE MÉXICO-. Marco Antonio Barrera y Erik 'Terrible' Morales se han dedicado a los micrófonos desde que se retiraron como boxeadores profesionales, pero ambas leyendas revelaron un "ambiente de trabajo tóxico" en Box Azteca.

Reconocido desde hace varios años por sus transmisiones, Box Azteca fue calificado por Marco Barrera y 'Terrible' Morales como un lugar "complicado" para trabajar; incluso, revelaron que les gusta más estar en TUDN, de Televisa, y Fox Sports.

"A mí me latió más TUDN. En Box Azteca estoy bien agradecido con ellos por todo el tiempo que trabajé. La diferencia está en el trato, el compañerismo y la forma de estar en equipo. En Azteca trabajé 12 años y pregúntame si algún día, contados, tres-cuatro veces nos poníamos de acuerdo para ir a cenar después de las transmisiones"

Marco Barrera se siente contento en TUDN, de Televisa.

"Cada quien por su lado. Cuando hacíamos los comerciales con los de futbol, uno allá, uno por acá. Con TUDN nos quedamos de ver cinco minutos antes, comemos juntos, repasamos todo juntos. Ese gusto de trabajar. Me sentí muy contento", reveló Marco Barrera.

'Terrible' Morales habla del ambiente de trabajo en Box Azteca

'Terrible' Morales también dio su versión de cómo es trabajar para TV Azteca como analista de boxeo, quien recordó que eran muchos los que formaban parte del equipo y que todos se peleaban por el micrófono.

"Revolucionaron el boxeo, fueron los primeros que empezaron a hacer tele abierta, pero en términos generales era muy complicado trabajar. Me arrepentí de estar con ellos porque no me cumplieron todo. Duré un año y les dije que mejor no voy a trabajar"

"De pura chiripa pude regresar a Fox. Trabajamos a gusto porque nos vemos a una hora, platicamos, hay compañerismo. Durante la transmisión no hay ningún jaloneo, todo fluye; te vas a tu casa contento y feliz”, platicó Erik Morales.