La dura crítica de 'Terrible' Morales a 'Canelo' Álvarez tras derrota contra Bivol: "Le ganó el ego"

HERMOSILLO, México-. El legendario Erik 'Terrible' Morales ya habló sobre la famosa derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Dmitry Bivol de apenas el pasado sábado 7 de mayo, quien lanzó críticas para su compatriota.

Para 'Terrible' Morales, el boxeador tapatío se dedicó a otras cosas y dejó de lado el boxeo, por lo que considera que el ego y exceso de confianza le jugaron una mala pasada a Saúl 'Canelo' Álvarez.

"Creo que en esta ocasión le ganó el ego, le ganó la extraconfianza. Subió con una confianza extrema. No tenía un plan de pelea. Fue muy raquítico en los golpes, en las combinaciones. Se echó para atrás y nunca tuvo un plan b"

"Esta vez pareciera que se dedicó a muchas otras cosas, no al boxeo, no a entrenar. El boxeo es muy celoso. Si le quedas mal, te corta la cabeza, si no le entregas lo que le tienes que entregar, no te da resultado", analizó Erik Morales para Un Round Más.

Declaraciones de 'Terrible' Morales coinciden con las de Óscar de la Hoya y 'Nacho' Beristáin

Óscar de la Hoya, quien también fue leyenda del pugilismo y promotor de 'Canelo' Álvarez, señaló que el tapatío ha estado jugando mucho al golf y que dejó de enfocarse en el boxeo.

En el caso de Ignacio 'Nacho' Beristáin, el legendario entrenador explicó que vio muy raro a 'Canelo' Álvarez y que el mexicano lanzó golpes curvos que generalmente no tira.