Érik 'Terrible' Morales tiene fe en Julio César Chávez Jr: "Puede hacer algo importante todavía"

MÉXICO-. Alguien que tiene fe en que Julio César Chávez Jr. puede todavía brillar arriba del cuadrilátero como boxeador es Érik 'Terrible' Morales, leyenda mexicana del pugilismo.

A pesar de que el 'Hijo de la Leyenda' tiene 35 años y su carrera como profesional ha estado en declive en los últimos años, el 'Terrible' Morales considera que Julio César Chávez Jr. puede todavía "hacer algo importante".

"No creo que esté a destiempo para poder hacer algo importante todavía. Pensaría que está en buena edad. Además, los pesos grandes siempre corren a más edad. Se van del boxeo como a los cuarenta y tantos. Es un poco más tardada su salida a comparación de los pesos chicos"

"Es un peleador que no está muy golpeado, que no ha tenido tantas guerras, que en sus peleas más difíciles no lo han lastimado tanto; pensaría que está en una buena edad", argumentó el tijuanense en entrevista con el portal Izquierdazo.

¿A qué edad se retiró Érik 'Terrible' Morales?

El bajacaliforniano, quien fue campeón en cuatro divisiones de peso, se retiró del ring a sus 37 años de edad, aunque cabe destacar que él se desempeñó en categorías ligeras, pues sus títulos fueron en supergallo, pluma, superpluma y superligero.

Así marcha la carrera de Julio César Chávez Jr.

El sinaloense, a sus 35 años de edad, registra un récord como profesional de 53 peleas ganadas, seis derrotas y un empate, quien además fue campeón mundial de peso medio en 2011.