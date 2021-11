MLS: Estos son los cuatro mexicanos que participarán en los playoffs

EU-. Terminó la temporada regular 2021 del futbol de la MLS y ahora el turno será para los playoffs, que tendrán la participación de cuatro mexicanos: tres futbolistas y un director técnico.

Por la Conferencia Este avanzaron a playoffs New England Revolution, Philadelphia Union, Nashville SC, New York FC, Atlanta United, Orlando City y New York Red Bull.

En el caso de Conferencia Oeste, clasificaron Colorado Avalanche, Seattle Sounders, Sporting Kansas City, Portland Timbers, Minnesota United, Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake.

Power Rankings heading into the postseason. ��



Full list: https://t.co/NZMR8CgFkI pic.twitter.com/RHgvg7geqP — Major League Soccer (@MLS) November 9, 2021

¿Quiénes son los mexicanos participarán en los playoffs?

Jürgen Damm, de Atlanta United; Alan Pulido, de Sporting Kansas City, y Josecarlos Van Rankin, de Portland Timbers, son los tres futbolistas mexicanos que buscarán el título de la campaña 2021 de MLS.

Gonzalo Pineda es el director técnico mexicano que buscará darle a su equipo el trofeo, Atlanta United, donde dirige a su compatriota Jürgen Damm. El club de Georgia avanzó como quinto lugar.

¿Cuándo empiezan los playoffs?

La postemporada del futbol norteamericano iniciará el fin de semana, cuando el sábado Alan Pulido enfrente a Whitecaps, y el domingo Jürgen Damm y Gonzalo Pineda jueguen contra New York FC, y Josecarlos Van Rankin ante Minnesota.