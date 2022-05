Luis Urías está viviendo su momento

San Diego, California.- Luis Urías está de regreso con un bate más encendido y una mentalidad renovada para ayudar a los Cerveceros de Milwaukee.

El ‘Wicho’ tuvo que esperar a recuperarse de una lesión en el muslo izquierdo para hincar su quinto año en Grandes Ligas, una vez que lo hizo, no ha dejado de repartir hits.

“Trato de no enfocarme mucho en los números, pienso más en qué puedo hacer cada día para ser mejor, ese es mi pensamiento de todos los días. Gracias a Dios se han dado los números”, comentó sobre su promedio bateo de .266.

Te puede interesar: Luis Urías convierte recta de 100 millas en su primer home run del año en MLB

Fino guante y habilidades defensivas

El de Magdalena de Kino, Sonora, se había caracterizado por su fino guante y habilidades defensivas para cubrir la segunda base desde su debut con los Padres de San Diego en 2018, ahora se enfoca en que todos esos reportes de ligas menores que avisaban sobre su constancia en la caja de bateo, se hagan realidad.

“Siento que Milwaukee me ha ayudado a ser mejor jugador de béisbol, me han dado mucha confianza, la oportunidad de jugar, tengo muchos compañeros con mucha experiencia, está Christian Yelich, que fue MVP, está (Andrew) McCutchen que también fue MVP”, comentó sobre aprender de la parte fuerte del line up de los Cerveceros.

Desde su llegada en 2020, aprendió lo que es jugar una postemporada y sabe que todavía puede apuntar a más.

Te puede interesar: MLB: Estos son los beisbolistas mexicanos que iniciarán la temporada 2022

Reencuentro en Petco Park

“Es un muy buen equipo, el año pasado llegamos a los playoffs, queríamos hacer algo más grande, no se pudo pero otra vez aquí estamos intentando hacer lo mejor para ganar una Serie Mundial”, mencionó el pelotero de 24 años.

Esta semana se reencontró con caras conocidas en Petco Park, tanto aficionados, jugadores y guardias de seguridad en el estadio de los Padres de San Diego, le mostraron su aprecio.

“Siempre es bonito regresar a San Diego, es una ciudad muy bonita y fue el primer equipo en darme la oportunidad de jugar en Grandes Ligas”, expresó.

Te puede interesar: Cinco mexicanos estarán en los playoffs de las Grandes Ligas

Se apunta para Clásico

El ‘Wicho’ quiere volver a hacer presencia en el Clásico Mundial, en 2017 era el más joven del roster. Para la edición 2023 seguirá siendo joven pero será de los peloteros mexicanos más constantes en Grandes Ligas.

“Sí, obviamente es un torneo que cualquier jugador quisiera jugar, se siente bonito representar a México. La vez pasada que me dieron la oportunidad fue una experiencia muy bonita, por mi, todos los años que se pueda me gustaría jugarlo”, refirió sobre el tema.

Te puede interesar: VIDEO: Luis Urías vuelve a disparar home run y llega a 23 en MLB

¿Lo sabías?

Luis es junto a su hermano Ramón de Orioles, parte de los 141 nacionales que juegan en Grandes Ligas.