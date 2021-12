¿Llegará por fin Mbappé al Real Madrid? Esto respondió el francés

DUBAI, Emirates Árabes Unidos-. Como en cada mercado de fichajes, el futuro de Kylian Mbappé es un tema que suena fuerza en el mundo del futbol, ya que el joven francés siempre es vinculado con Real Madrid.

Ante los rumores de una posible llegada del goleador estrella de PSG al conjunto merengue, el mismo seleccionado francés descartó llegar a Real Madrid para la segunda mitad de temporada, ya que quiere terminarla con el club parisino.

"No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG"

"No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente estar bien en un momento importante de la temporada y ganar al Real Madrid en febrero y en marzo. No hay otra cosa en mi mente. Estamos preparados para jugar esa eliminatoria", aclaró Mbappé para CNN.

Kylan Mbappé y PSG enfrentarán a Real Madrid en Champions League

El parisino de 23 años y su equipo enfrentarán a Real Madrid en los octavos de final de UEFA Champions League 2021-22, luego de que Paris Saint-Germian quedó en segundo lugar del grupo A.

La temporada de Kylian Mbappé

En la primera mitad de la temporada 2021-22, Mbappé brilló con 15 goles anotado y la misma cantidad de asistencias en 24 duelos y 2 mil 016 minutos de participación, entre Liga Francesa, Champions League y Copa de Francia.