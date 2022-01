Liga MX: Chofer de Uber choca y le echa la culpa a Alexis Vega; el futbolista responde

ZAPOPAN, México-. Un chofer del servicio Uber llamado Luis Aguirre tuvo un pequeño accidente en las calles de Zapopan, Jalisco, quien dijo en su cuenta de Twitter que la culpa fue de Alexis Vega, delantero de Chivas.

El chofer de Uber aclaró que el choque que sufrió el pasado viernes fue leve y no sufrió daño alguno, pero sí señaló a Alexis Vega como culpable, pues explicó que el seleccionado mexicano "le aventó" su camioneta y que esto provocó el accidente.

"La camioneta atrás mío y la camioneta de Alexis (supe que fue él hasta después del choque), iban echando el auto encima. Uno que no dejaba pasar y Alexis que a huevo quería entrar y sin prender la direccional"

"Justo al tomar el ingreso, Alexis me quiso incluso ganarme a mí el paso y me aventó su camionetón, lo esquivé, pero el de la camioneta de atrás también aceleró y me pegó. Supe que fue Alexis Vega, cuando me rebasó, porque bajó el vidrio para voltear atrás y reírse que consiguió lo que quería (meterse), y que el que no lo dejaba chocó conmigo", escribió el conductor en Twitter.

Responde Alexis Vega

"Jajajaja por mi culpa? No te equivoques, yo no tengo la culpa de que no sepan manejar (emoji riendo)”, respondió en Twitter Alexis Vega.

El conductor de Uber le contestó a Alexis Vega al decirle que echó la camioneta encima sin usar direccional, y que, al querer ganar el paso, provocó que el vehículo de atrás le pegara.