La desgarradora frase que Chabelo le dijo a 'Checo' Pérez: "Yo quise ser piloto, pero era muy pobre"

CIUDAD DE MÉXICO-. Xavier López Rodríguez, conocido artísticamente como Chabelo, es una estrella de la televisión no solo mexicana, sino también internacional, pero su sueño era ser piloto de carreras, como lo es Sergio 'Checo' Pérez.

Antonio Pérez Garibay, papá de 'Checo', platicó una anécdota de cuándo su hijo tenía apenas 12 años y era piloto de Go Karts, pues fue en ese momento cuando Chabelo se acercó al entonces niño y le confesó que quería ser piloto, pero que "era muy pobre".

"Hace muchos años, invitaron a 'Checo' a una entrevista con Televisa. Cuando estaba 'Checo' en una entrevista con Brozo, viene el personaje ídolo de 'Checo', Chabelo. Brozo pensaba que Chabelo venía con él, pero venía a saludar a 'Checo'"

"Y platica con 'Checo' que tenía 12 años, corría Go Karts y le dice 'Chabelo': 'Checo', te felicito, sé todo lo que has hecho, sé lo bueno que eres para los Go Karts, yo quise ser piloto, pero era muy pobre", relató el papá de Sergio Pérez.

Sergio 'Checo' Pérez, cerca de convertirse en subcampeón del mundo de la Fórmula 1

A falta de solo cuatro carreras para que termine la temporada 2022, el mexicano de Red Bull está cerca de convertirse en subcampeón del mundo, pues presume 253 puntos, mientras que Charles Leclerc registra 254.