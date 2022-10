Hijo de Chabelo habla sobre su estado de salud: "Merece descansar"

MÉXICO.- Hace unos meses, se dijo en redes sociales que Xavier López padecía cáncer. Sin embargo, el propio Chabelo aclaró que aunque sí había padecido de esta enfermedad, ya la había superado.

De acuerdo con Quién, tiempo después, un rumor que trascendió en redes sociales fue que el actor estaba luchando con el alzheimer, pero su hijo mayor, Xavier López Miranda, dijo que esto era falso y que le gente solo inventaba eso para generar controversia.

Recientemente, el primogénito de Chabelo dio una entrevista para el programa Sale el Sol, donde entre varios temas respondió a cuál es el estado de salud actual de su padre.

López Miranda indicó que el llamado “amigo de todos los niños”, a sus 87 años, ya no tiene planes de volver a la pantalla, sino que su interés primordial es disfrutar de su familia.

Así mismo, expresó que su padre ha sido una inspiración en su carrera como productor, y que incluso hizo que se animara a hacer comedia por primera vez, lo cual plasmó en su obra La Clase.

“Él es una inspiración para mí porque mi padre no sólo se desarrolló como actor sino también como productor, no solamente de tele sino también hizo mucho teatro a lo largo de su vida. Me tocó verlo producir un montón de obras y escogí esta carrera por él, nunca había hecho comedia y hoy me aventuré a hacerla”.