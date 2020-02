Jürgen Damm confirma su salida de Tigres en junio

MÉXICO – La MLS podría estar a la vuelta de la esquina para el defensa mexicano, Jürgen Damm, quien confirmó su salida del Tigres de la UANL para el mes de junio, cuando concluya su contrato con los “Felinos” y buscará unirse a otro club que le pueda otorgar más tiempo de actividad, como la que él desea.

A pesar de la poca actividad que tuvo el jugador en las últimas temporadas en la Liga MX., se mostró agradecido con la institución de Tigres por el tiempo que formó parte de la plantilla y por los buenos tratos que se le brindaron.

"Consultándolo con mi familia, lo mejor es en junio tomar otro camino y no hay más que agradecimiento para esta institución. Cumpliré mi contrato, traté de dar lo mejor de mí, siempre traté de ser un profesional y lo que uno busca es tener más continuidad, me dieron oportunidades y no respondí”, sentenció.