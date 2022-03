Julio César Chávez tiene bloqueada a su mamá por culpa de su mujer, exhibe Omar Chávez con video

MÉXICO-. Una nueva polémica hay en la familia Chávez, pues Julio César Chávez, apodado el 'Gran Campeón Mexicano', tiene bloqueada a su mamá en llamadas, reveló Omar Chávez, quien le echó la culpa a su mujer.

Omar Chávez, uno de los hijos boxeadores de Julio César Chávez, mostró en sus redes sociales un video en el que visitó a su abuela y reveló que se llevó la sorpresa de que su papá la tiene bloqueada.

"Julio, te estoy marque y marque todos los días, ahora te marqué como 10 veces y no me contestaste. Contéstame hijo. Te marco y teléfono ocupado. Está bloqueado, hijo, yo ya lo llevé el teléfono. Me tienen bloqueada. No sé si tú… no sé", explicó la abuela.

Incluso, Omar Chávez tomó el celular de su abuela y le llamó a su padre para demostrar que Julio César Chávez González tiene bloqueada a su madre. "Usuario ocupado", dice en la pantalla.

Esto dijo Omar Chávez sobre su papá

"El día de hoy tuve la dicha de ver mi abuelita querida me dio mucho gusto verla pero por otro lado llevarme con la sorpresa de ver que mi apá la tenía bloqueada de llamadas, (marca como usuario no disponible) la sigue bloqueando y me da tristeza ver a mi abuela así. Estoy alzando la voz por muchos de la familia que nos hemos guardado"

"Papá abre los ojos solo te pido que no te dejes engañar por las cosas que te dice tu mujer. Sí me causa demasiada tristeza está situación tan delicada por la que esta pasando mi familia. Aquí está tu familia esperando que ya no te dejes envolver por las cosas que te dice tu mujer de nosotros mi tía y mi abuela", escribió Omar Chávez.