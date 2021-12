Julio César Chávez reaparece y revela cómo ha enfrentado el Covid 19

MÉXICO-. Ni siquiera Julio César Chávez se salvó del Covid 19 al dar positivo el pasado fin de semana, pero el virus no le ha hecho prácticamente ningún daño al legendario ex boxeador mexicano.

El 'Gran Campeón Mexicano' demostró estar "entero" a pesar de haberse contagiado de coronavirus a sus 59 años, quien declaró que no ha sentido ningún síntoma, mientras se ejercitaba en una caminadora.

"Gracias a Dios, gracias a mi vitamina C que tomo todos los días, aunque ustedes no lo crean pero, me ha hecho un paro grande. No he tenido síntomas de calentura, de tos, simplemente salí positivo"

"Gracias a Dios, gracias al entrenamiento, gracias a mi disciplina voy bien, y gracias a mi vitamina C, se las recomiendo de veras. No es por echarles chorro pero gracias a estas vitaminas estoy sano", dijo el sonorense.

Sin embargo, la obra de Julio César Chávez se pospuso

Debido a que el ex pugilista se contagió de Covid 19, la obra "Los mandamientos de un hombre chingón" se vio obligada a posponer su gira nacional para febrero del próximo año, en la que Chávez participará con Roberto Palazuelos y 'Burro' Van Rankin.