Julio César Chávez habla sobre tener pelea de exhibición con Floyd Mayweather

CIUDAD DE MÉXICO-. Aunque Julio César Chávez ya no es boxeador profesional desde 2005, el 'Gran Campeón Mexicano' se sigue poniendo los guantes para peleas de exhibición y un próximo rival podría ser Floyd Mayweather Jr.

Chávez dijo anteriormente que su combate de exhibición contra el hijo de 'Macho' Camacho, celebrado en junio de este año, fue el último para él, pero el ex boxeador sonorense no descarta volver al ring y enfrentar al estadounidense Mayweather.

"Sí se anima, claro que sí. El decía que no era su tío (Roger Mayweather) y yo le dije: No le hace, de todos modos te voy a pegar una ching…"

"Quiere que hagamos una exhibición pero le digo que ya no estoy para esos trotes. Vamos a ver si se da, a lo mejor, ¿por qué no? Me puedo subir unos cuatro rounds con él (Mayweather)", declaró Julio César Chávez, en la convención del Consejo Mundial del Boxeo.

Julio César Chávez y Floyd Mayweather, invictos de oro

El mexicano Julio César Chávez es recordado por llegar invicto a 90 peleas como boxeador profesional, hasta que por primera vez conoció la derrota, contra Frankie Randall en 1994.

En el caso de Floyd Mayweather Jr., 'Money' tuvo una carrera invicta de 50 triunfos (27 por nocaut). Su última pelea como profesional fue en 2017, cuando noqueó a Conor McGregor.