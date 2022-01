Julio César Chávez Jr. "se enciende" y llama "basura" a Jake Paul

CULIACÁN, México-. Julio César Chávez Jr., quien podría tener a Jake Paul como su próximo rival arriba del cuadrilátero, no se guardó nada y llamó "basura" al influencer-boxeador estadounidense.

El 'Hijo de la Leyenda', mismo que volvió al ring el pasado mes cuando venció a David Zegarra, aseguró que noqueará al estadounidense y que se llevará todo el dinero del combate.

"Te aseguró que le patearé el trasero a Jake Paul. Quiero que el ganador se lo lleve todo cuando luche contra Jake Paul. El ganador se lleva todo el dinero. Jake Paul es basura y lo voy a noquear", dijo Chávez Jr en un video en vivo de redes sociales.

Hace poco Jake Paul habló sobre Julio César Chávez Jr.; ¿qué dijo?

Apenas la semana pasada Jake Paul, quien tiene récord invicto de cinco peleas ganadas como boxeador, dijo que le gustaría enfrentar al mexicano por ser ex campeón mundial y que sabe que puede vencerlo.

"Me gusta mucho esa pelea porque callaría las críticas. El fue un campeón mundial y sé que puedo vencerlo. Ese reto me emociona. Me apunto", declaró el nacido en Cleveland, Ohio.