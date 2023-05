Julio César Chávez Jr. revela que lo quieren internar de nuevo para quedarse con sus millones

CULIACÁN, México-. Julio César Chávez Jr. estuvo internado en una clínica de rehabilitación por casi un año, quien esta semana, pocos meses después de que salió, acusó a su familia de querer volver a anexarlo.

En su cuenta de Instagram, la red social más utilizada por Julio César Chávez Jr., el ‘Hijo de la Leyenda’ subió dos videos en los que explicó que le han “calentado” la cabeza a su papá para volver a internarlo y así quedarse con su dinero.

“Yo no creo que mi papá sea el de la situación. Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí. Yo le comenté: ‘yo soy una persona humilde, que me porto bien, pero no entiendo por qué te echan tanta tierra sobre mí’”

"Encontré un papel de que me quieren volver a meter al anexo, porque les conviene, a ellos no les importa mi carrera, como ya tengo millones ya están conformados en repartírselos. Mi papá se deja manipular, ustedes realmente me ven como soy, que me dejen vivir a gusto, todo se paga en esta vida”, relató Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. la pasó muy mal cuando estuvo anexado

Apenas pocos días después de que salió de la clínica, Julio César Chávez Jr. tuvo una entrevista con Marco Barrera para Un Round Más y narró la “pesadilla” que vivió en el tiempo en el que estuvo anexado, quien incluso llegó a pensar que estaba muerto.

"Pasé un año que es un chin… de tiempo, no sé como le hice. Lo más difícil es comer lo que hay. Pensaba ‘a lo mejor ya estoy muerto y no me he dado cuenta’. Te lo juro que llegué a pensar que estaba en el purgatorio. Está difícil porque no estás en tus comodidades”, contó el sinaloense hace un mes.