Julio César Chávez Jr. revela cuándo y dónde será su próxima pelea

CULIACÁN, México-. En diciembre del año pasado regresó al ring Julio César Chávez Jr. al vencer al peruano David Zegarra, quien ya piensa en su siguiente combate como boxeador.

Aunque el 'Hijo de la Leyenda' todavía no sabe quién será su siguiente rival en el cuadrilátero, Julio César Chávez Jr. adelantó que quiere pelear entre finales de febrero y principios de marzo en Los Mochis, Sinaloa.

"Estamos esperando la confirmación para la pelea en Los Mochis. Quiero que me presten el día 26 de febrero o el primer sábado de marzo (5)"

"En Los Mochis nunca he peleado. Hay muy buena afición al box, siempre me han apoyado y pues estamos en México. Voy a pelear, no busco más que un rival y un ring, entonces espero que me confirmen estos días, sino en dónde sea, donde se permita", indicó Chávez Jr., según Infobae.

¿Peleará Chávez Jr. vs Jake Paul?

Hasta el momento, Julio César Chávez Jr. y Jake Paul tienen pensado arreglar sus diferencias arriba del ring, pues el mexicano y el estadounidense ya se han hecho de palabras, aunque aún no hay acuerdo para un potencial combate.