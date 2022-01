Julio César Chávez Jr. es criticado por usar gorra de 'Chapo' Guzmán y esto respondió el boxeador

CULIACÁN, México-. Julio César Chávez Jr. levantó polémica en redes sociales por aparecer en su cuenta de Instagram con una gorra de Joaquín 'Chapo' Guzmán, el narcotraficante mexicano que llegó a ser el más buscado del mundo antes de ser capturado.

Fue un video en vivo que transmitió en su cuenta de Instagram en el que el 'Hijo de la Leyenda' salió en escena con una gorra del 'Chapo' Guzmán, y luego de que fue criticado por un usuario, el mismo boxeador respondió.

"No tiene nada de malo la cachucha, no veas los símbolos ni nada, ¿por qué no dicen 'ah, tiene México'? Ves otra cosa pues, tu cabeza está enferma, es tu cabeza. Son personajes que hay en diferentes partes. No tengo que darte explicaciones…

"Pero, tienes que verlo así para que los cosas sean mejores en México o en todo el mundo. Tiene uno que ser abierto. Una imagen, una canción, no pueden provocar enojo, molestias, no tiene nada que ver. Relájate", contestó el boxeador sinaloense de 35 años.

Los vínculos entre Julio César Chávez Jr. y Joaquín 'Chapo' Guzmán

Frida Sofía es la persona que vincula, de alguna manera, a Julio César Chávez Jr. con Joaquín 'Chapo' Guzmán, pues además de ser la hijastra del boxeador, es nieta del narco que lideró el Cartel de Sinaloa.

Incluso, el mismo Julio César Chávez Jr. dijo en un video que Ovidio Guzmán es el tío de su hija (hijastra) y que es una gran persona, en el que el boxeador sinaloense apareció con una gorra de un ratón, haciendo referencia al apodo del hijo del 'Chapo'.